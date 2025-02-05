Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nde yer alan akşam yemeğine katıldı.

Tatar, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Konya Milletvekili ve Türkiye-KKTC Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbeycan Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’ın da yer aldığı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nde yer alan akşam yemeğinde yer aldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Dernek Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi İsmet Korukoğlu ve milletvekilleri Orhan Erdem ile Şamil Ayrım'ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.