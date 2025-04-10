Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Metehan bölgesinde “KKTC’nin egemenliğinin, bağımsızlığının sembolü, kalbinin atacağı müthiş eserler inşa edildiğini” ifade ederek, ülkeye, halka, bağımsız yargıya hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Tatar, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi salonunda ilk kez konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Erdoğan’ın bir 15 Kasım töreni için geldiği KKTC ziyaretindeki anısını anlatan Tatar, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi ile ilgili çalışmaları anımsattı.

Arazi araştırmaları sonucunda buradaki 500 dönümlük arazi üzerine yeni yerleşkelerin yapılmasının kararlaştırıldığını, ancak ilk yapılacağı günlerde eylemler ve tartışmalar yaşandığına işaret eden Tatar, Erdoğan ile bu yerleşke üzerinde yaptığı çalışmaları ve konuşmaları anlattı.

Tatar, bugün KKTC’nin buradaki yatırımlarla geliştiğini, ekonomik değerine katkı sağlandığını ifade eden Tatar, inşaat devam ederken, 6 Şubat depreminin yaşandığını, bundan dolayı inşaatın bir süre durduğunu ancak binaların artık tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Depremde yaşamını yitirenleri anan Tatar, burada bugün yeni Yüksek Mahkeme binası ile Millet Kütüphanesi temellerinin atılacağını kaydetti.

“KKTC’nin egemenliğinin bağımsızlığının sembolü, kalbinin atacağı müthiş bir eser inşa ediliyor” diyen Tatar, “KKTC güçlenerek yoluna devam edecektir. Yatırımlar ülkeye hayırlı olsun” dedi.

Bağımsız yargının, KKTC ve halkın geleceği, yaşamı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, “Adalete, yargımıza çok büyük önem veriyoruz. Yeni binalarla Metehan bölgesinin yıldızı yükseldi. Bölge değerlendi, ekonomiye katkı sağlandı” diye konuştu.

Metehan sınır kapısının da bu bölgede olduğunu, Cenevre’de de gündeme taşıdığı gibi yeni kapının gerekli olduğunu ifade eden Tatar, ancak bu konuda Rum tarafının transit geçiş ısrarı sürdüğünden dolayı bir uzlaşı bulunamadığını anlattı.

Tatar, bu eserlerin ortaya çıkmasında yerli ve Türkiye’den şirketlerin yanında katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından duayla Yüksek Mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi temelleri atıldı.