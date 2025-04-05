Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, İlköğretim Dairesi’ne bağlı Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler tarafından sahnelenen "Latif Bey" oyununu izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok güzel bir oyun izlediğini belirterek, öğrencileri sanata teşvik eden Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Okulu öğretmenlerine teşekkür etti.

Gençlerin sanata heyecan duymasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, engelleri aşarak sahnede tiyatro oyunu sergileyen öğrencileri tebrik etti.