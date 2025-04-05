Erenköy Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı’nın organize ettiği 18. Avtepe Medoş Lalesi Festivali bugün yapılıyor.

Endemik bitkilerinden Medoş lalesini korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Festival Avtepe köy meydanında gerçekleştiriliyor.

Gün boyunca kültürel sanatsal ve sportif etkinliklerin yer alacağı festivalde kurulan stantlarda bölgeye özgü birçok yiyecek ve içecek satışı da yapılıyor.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

-Açılış konuşmaları

Festivalin açılışında konuşan Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen, Karpaz’ın eşsiz doğasının yanında kültürel güzelliklerinin yer aldığını söyledi.

Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da, bölge halkının kültürüne sahip çıktığını vurguladı.

Bölgenin gelişmesi adına Karpaz emirnamesinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Bakırcı, eşek sorununa da acilen çözüm bulunmasıni istedi.

-Ataoğlu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, dünyada bir tek Kıbrıs’ta yetişen Medoş lalesinin korunmasının önemine işaret ederek, Medoş lalesine zarar verilmesinin aynı zamanda ülke kültür ve değerlerine de zarar verilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Ataoğlu, ülkedeki turistlerin söz konusu festivali ziyaret ederek medoş lalelerini yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ataoğlu, doğup büyüdüğü köy olan Avtepe’nin her geçen gün gelişmekte olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bölge gençlerinin Avtepe’de kök salması adına kırsal kesim arsasının Avtepe’de de verilmesi gerektiğini söyleyen Ataoğlu, eşek sorununa çözüm için hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, bölgede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avtepe köyünün medoş laleleri ile sembolleştiğini söyledi.

Hükümetin verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini kaydeden Üstel, ülkede ekonomik istikrarı sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KKTC vatandaşlarının iş hayatına atılması adına çalışmaların devam etiğini anımsatan Üstel, kadın genç erkek iş hayatına atılanlara prim desteği verdiklerini söyledi.

Üstel, her bölgede gençleri ev sahibi yapmak adına kırsal kesim arsası dağıtmaya başlandığını da kaydetti.

2025 Mali Yılı Protokolü çerçevesinde Pamuklu Hastanesi’nin temelinin bu yıl içerisinde atılacağını açıklayan Üstel, Karpaz yolunun da tamamlanacağını kaydetti.

Konuşmasında bölgedeki eşek sorununa da değinen Üstel, bu yıl içerisinde bu sorunun çözüme ulaşacağını, eşeklerin verdiği zararların tazmin edileceğini söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Karpaz’ın dünyanın nadir bölgelerinden biri olduğunu söyledi ve festivali düzenleyenleri kutladı.

Karpaz halkının refahı ve kalkınması için bölgede yaşanan sıkıntıların en erken zamanda aşılacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı, çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

Kültürlerin gelecekte nesillere aktarılmasının önemine de değinen Tatar, belediye ve muhtarlıklar işbirliğinde güzel işlere imza atıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.