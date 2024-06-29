Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Manchester ziyaretini tamamlayarak, Londra’ya geçecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Manchester'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle resepsiyonda bir araya gelecek.



Manchester ziyaretinde, İngiltere’de yapılacak erken seçim öncesi Birleşik Krallık parlamentosu üyeleri ve belediye başkanları ile bir araya gelirken, iş insanları ile de görüşmeler yaptı.

Tatar, dün Bury Belediye Başkanı Khalid Hussain ile bir araya gelirken, iş insanları ile de görüştü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artan yatırım potansiyeline dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke İngiltere ile ilişkileri geliştirmek, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ülkelerine ulaşımını kolaylaştırmak başta olmak üzere ticaret ve yatırım alanında açılım yapılmasını sağlamak amacıyla bu ziyaretleri yaptığını kaydetti.

Tatar, İngiltere’nin KKTC’ye direkt uçuşlar ve direkt ticaret konusunda açılım yapması durumunda, iş insanlarının KKTC’ye yatırım yapmasının önünü açacağına inanç belirtti.