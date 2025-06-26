Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra ziyareti kapsamında, İngiliz milletvekili Sir Iain Duncan Smith ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar görüşmede, milletvekili Smith’e KKTC'ye Birleşik Krallık’tan doğrudan uçuş yapılması için 50 parlamenterin imzaladığı açıklamaya öncülük ettiği için teşekkür etti.

Tatar, bunun yanında, Birleşik Krallık Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Stephen Doughty ile görüştüğünü, parlamenterlerle bireysel görüşmeler yaparak Kıbrıs meselesi ve bölgedeki son gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk tarafının bakış açısını aktarma fırsatı bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede ayrıca, bu hafta sonu İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenecek olan 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne de katılacağını ifade etti.

Görüşme sırasında Sir Iain Duncan Smith, Cumhurbaşkanı’na özel olarak hazırlattığı formayı takdim etti.