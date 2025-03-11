Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, dernek başkanı Tokyay, Cumhurbaşkanı Tatar’a, “Gelinliksiz Gelinler” kitabını takdim etti.

Tokyay, 11. yılını dolduran derneğin 10. yılında basılan “Gelinliksiz Gelinler” kitabının, milli mücadele yıllarında, gelinlik giymemiş Kıbrıs Türk kadınının mücadelesini, gelecek nesillere ışık tutması amacıyla hazırlandığını anlattı. Tokyay, çok büyük ilgi gören kitabın ikinci baskısının da hazırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar da, her eserin geleceğe, Kıbrıs Türk halkına ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, yaşanmış olayların anlatıldığı kitabın önemine işaret etti.

Tatar, kitapta anlatılan milli mücadele yıllarında 20 genç kızın gelinlik giyememesinin o dönemdeki acı, fakirlik, göç ve Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan her türlü haksızlığı anlattığını söyledi.

O zor günlerden bugünlere başarıyla ulaştıklarını ifade eden Tatar, genç bir kızın gelinlik giyememesi kadar acı bir durum olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, 20 kadının hikayesinin anlatıldığı kitaptan ötürü derneği tebrik etti.

Geleceğe önemli bir eser bırakıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin büyük bir hizmeti ülkeye kazandırdığını kaydetti.