Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Erşen Ummanel ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mormenekşe Kadınlar Birliği ve Festival Komitesi’nin geçmişi yaşatmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, milli değerlerin yaşatılması için verilen bu mücadelede emeği geçen herkesi tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan 13. Enginar Festivali’nin hayırlı olmasını dileyerek, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından festivalin önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

“Gençlerimize kültürümüzü göstermek, adadaki varlığımızın simgesi haline gelen geleneklerimizi dünyaya tanıtmak ve turizm sektörüne katkı sağlamak adına düzenlenecek olan bu festival oldukça önemlidir.” diyen Tatar, enginarın Kıbrıs kültürüne ait bir simge olduğunu vurguladı.

Enginarın markalaşması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkesi tebrik etti ve Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımı için bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

-Ummanel

Festival Komitesi Başkanı Erşen Ummanel ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ummanel, Cumhurbaşkanı Tatar’ı 13. Mormenekşe Enginar Festivali’ne davet ederken, bu festival ile Kıbrıs kültürüne iz bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Festivalin içeriği hakkında bilgi veren Ummanel, Enginar Festivali’nin kadınların mücadele yıllarının bir simgesi olacağını kaydetti. Mücadele yıllarında tüm zorluklara rağmen üretime devam eden emekçi kadınların birçok el işinin sergileneceğini ifade eden Ummanel, festivalde milli değerlerin ön plana çıkacağını ve Kıbrıs Türk kültürünün ülke tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.