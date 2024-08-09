Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Kanık ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, MÜSİAD’ı kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

- Tatar: “MÜSİAD, Türkiye’nin kapsamlı kurumlardan biri”

MÜSİAD’ın Türkiye’nin kapsamlı kurumlardan biri olduğunu ifade eden Tatar, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan duyduğu gururun altını çizdi.

Tatar, MÜSİAD ile ekonomik, siyasi hatta sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Tatar, fırsatları değerlendirerek, farklı konularda MÜSİAD ile iş birliği içerisinde olmanın önemini yineledi.

Tatar, Türkiye ile her türlü iş birliğinin geliştirilmesi için ortaya konan iradeye atıfta bulunarak, ortaya konan farklı senaryo ve oyunlarla bunun engellenemeyeceğinin altını çizdi.

Ortaya konan millet iradesiyle, iki devletli çözümün desteklendiği ifade eden Tatar, egemen bir devlet olarak, antlaşmanın şartları ne olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün devamının ve Türk askerinin adada varlığını sürdürmesinin, Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kullandığı “göz bebeği” tanımlamasının altını çizen Tatar, Türkiye’nin verilen mücadelede desteğinin tam olduğunu belirtti.

Güçlü kurumlardan biri olan MÜSİAD ailesi ile kurulan ilişkilerin önemine değinen Tatar, Kıbrıs Türk halkının sesi olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, KKTC’nin görünür olup, sesini duyurabilmesi ve uluslararası camiada hak ettiği yeri bulabilmesi adına verilen mücadelede, MÜSİAD’ın sunduğu destekler için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına teşekkürlerini sundu.

- Kanık, çalışmaları hakkında bilgi verdi

MÜSİAD Gebze Şube BaşkanıAbdulkadir Kanık ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.