Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Ravelin Lions Kulübü'nün proje sahipliğinde Ney Kıbrıs Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Alper Ayana'nın sunumu ve rejisiyle düzenlenen “Ne olursan ol, gel” Mevlana’yı anma etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bellapais Manastırı’nda gerçekleşen Mevlana'nın vuslatının 751. yıl dönümü etkinliğinde Türkiye ve Kıbrıs’tan sanatçıların yer aldığı Klasik Türk müziği eserleri, ilahiler, deyişler, şiirler ve sema gösterilerini izledi.
Gösterilerin ardından plaket takdimi yapıldı.