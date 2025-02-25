Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Jeff Jo, Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung Electronics KKTC Yetkili Distribütörü ve Servisi Direktörü Öcal Topal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’nin uluslararası boyutuyla ticarette ve her türlü ilişkilerde çağ atladığını dile getirdi. Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasının Samsung ürünleriyle donatıldığını belirten Tatar, memnuniyetini ifade etti.

Samsung firmasına yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Tatar, “Buradaki bayileri aracılığıyla her türlü hizmetlerine devam ediyorlar. Samsung, uluslararası alanda, çok başarılı bir marka…” diye konuştu.

Samsung’un KKTC’de elektronik sektöründe öncü olduğunu belirten Tatar, “Burada rekabet var. Her türlü marka KKTC’dedir. Samsung'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics KKTC Yetkili Distribütörü ve Servisi Direktörü Öcal Topal’a da teşekkür eden Tatar, kendisinin temsiliyet anlamında yıllardır çaba ve uğraşları olduğunu belirtti.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Jeff Jo da, Samsung Electronics KKTC Yetkili Distribütörü ve Servisi Direktörü Öcal Topal ile birlikte Kıbrıs’ta pazar payını büyütmek için yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.