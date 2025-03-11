Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmede, Basat, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Karpaz bölgesinde eşeklerle ilgili yapılan çalışma özetini takdim etti.

Basat, bölgede halk mağduriyeti olduğunu, eşeklerin mağduriyetinin olduğunu, doğanın zarar gördüğünü ifade ederek, Taşkent Doğa Parkı olarak her kesimi koruyacak bir çözüm için tüm kesimlerle çalıştıklarını belirtti.

Çalışma özetini takdim eden Basat, Karpaz'daki eşek sorunu sürecini anlattı, her yıl

50-100 civarı eşeğin çeşitli nedenlerden dolayı öldüğünü, ancak ilk kez böyle bir organize öldürme olayı olduğunu söyledi.

Karpaz bölgesinde eşeklerle ilgili sürekli vakalar olduğunu, bu sorunun çözümü için de en detaylı şekilde çalışma yaptıklarını ifade eden Basat, proje için yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Halkın da bu sorunun çözümü için ciddi destek verdiğini belirten Basat, projenin siyaset üstü sahiplenilmesi için destek istedi.

- Tatar: "Proje başarılı olması halinde bölge huzura kavuşur"



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Taşkent Doğa Parkı’nın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti ve parkın bu konulardaki hassasiyeti bildiğini söyledi.

Otelciler Birliği, Bankalar Birliği, Turizm Bakanlığı, halk ve diğer kesimlerin projeye destek vereceğini öğrendiğini, Taşkent Doğa Parkı'nın yürüteceği projenin başarılı olacağına inandığını ifade eden Tatar, halkın, köylünün rahat etmesi, bahçelere ekinlere eşeklerin zarar vermemesi, eşeklerin de bir alanda yaşaması adına projenin önemine işaret etti.

Eşeklerin bir yerde toplanması, izlenmesi, ekinlere ve halka zarar vermemesinin önemli olacağını ifade eden Tatar, herkesin bu sorunu bildiğini, bu yüzden çözüm getirmek gerektiğini ancak kolay bir iş olmasa da başarılı olacağına inanç belirtti ve "Proje başarılı olması halinde bölge huzura kavuşur" dedi, başarılar diledi.