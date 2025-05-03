Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025’in ikinci gününde festival alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar burada basına yaptığı açıklamalarda, farklı ülkelerden ziyaretçilerin yanında ülkeden de birçok ziyaretçinin bulunduğu TEKNOFEST dolayısıyla T3 Vakfı Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ‘a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 4 gün sürecek festivalin başarılı geçeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu söyledi. Kıbrıs Türkünün kendi demokrasisi, dili, dini, tarihi ile kendi toprağı ile halk olma özelliğine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "kendi devletimizle bir halk olarak egemen eşitliğimizin öneminin altını çiziyoruz" dedi.

Milli savunma, uzay sanayide Türkiye’nin gelişimini gururla izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik yapının daha da güçlenmekte olduğunu dile getirdi.