Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Yunan Formu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, çoğunluğunu Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum akademisyen ve diplomatların oluşturduğu Türk-Yunan Formu’ndaki toplantıda, Kıbrıs konusu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli duruşun nedenleri ve iş birliği inisiyatifleri hakkında bilgi vererek, bölgesel gelişmeleri aktardı.

Tatar, Türk-Yunan Formu üyelerine Kıbrıs Türk tarafının genel vizyonunu anlattı.