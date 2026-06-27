İskele Belediyesi tarafından düzenlenen İskele Festivali başladı. Bu yıl 54’üncüsü gerçekleştirilen geleneksel İskele Festivali’nin açılışı dün akşam Zülfü Livaneli konseri ile yapıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 10 gün sürecek festivalin açılışında kortej yürüyüşü yapıldı. Festival kapsamında yer alan İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali de, 7 ülke katılımıyla 29. yaşına girdi.

Törende açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geleneksel İskele Festivali’nin, İskele’nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

5 Temmuz’a kadar misafirlerini ağırlayacak festivalin, resmi açılış töreni dün gece İskele Ecevit Meydanı’nda yapıldı.

Festival kortejinin Ecevit Meydanı’na gelmesi ve protokolü selamlamasıyla başlayan törende, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende, festival ateşi yakıldı ardından gökyüzüne barış, dostluk ve sevgi sloganının yer aldığı beyaz balonlu pankart bırakıldı.

Halk Dansları Festivali’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’den gelen ekiplerin gösterileri de yer aldı.

Festivalin açılış törenine, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP milletvekilleri Resmiye Canaltay, Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak, bakanlık ve diğer daire kurum kuruluşların temsilcileri, belediye başkanları ve diğer konuklar ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

54. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, festivalin, emek, fedakarlık, vizyon, kültürüne sahip çıkma ve nesilden nesile aktarılan bir miras olduğuna vurgu yaptı.

Sadıkoğlu, 54 yıllık festival geleneğinin İskele'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, festivalde, müzikten dansa, spordan sanata birçok etkinliğin yer alacağını ifade etti ve en büyük kazanımın; kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhu olduğunu belirtti.

Açılış töreninde, CIOFF Dünya Başkanı Christian Hidalgo Mazzei, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nı temsilen Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın ve Başbakan Ünal Üstel de konuşma yaptı.

İskele Belediyesi açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’in törende yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Başbakan Üstel, İskele’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ve hızla gelişen bölgelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, İskele’nin bugün gelmiş olduğu noktanın tesadüf olmadığını belirtti.

İskele’nin gelişmesine ve ilçe olmasına katkı sağlayan dönemin belediye başkanı Halil Orun tarafından atılan sağlam temellerin Hasan Sadıkoğlu tarafından daha ileriye taşındığını söyleyen Başbakan Üstel, İskele’nin artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Hasan Sadıkoğlu ve ekibini çalışmalarından dolayı kutlayan Başbakan Üstel, festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuk ve gençlerin organizasyona renk kattığını ve bu tür uluslararası etkinliklerin hem İskele’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından 54. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış kurdelesi, havai fişekler eşliğinde kesildi. Protokol üyeleri bunun ardından köy kadın kursları sergisini ziyaret etti.

Açılış sonrası İskele Ecevit Meydanı'nda Zülfü Livaneli konseri yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verilen konserde, Zülfü Livaneli'nin 80. yaş günü de kutlandı.

54. Geleneksel İskele Festivali’nde yerli sanatçılar da konser verecek. Grup Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te, Yakamoz ve Reva Müzik Grubu 3 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de, Grup Otantik konseri ise bu gece 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

-Kapanış konserini Semicenk verecek

Festivalin kapanışında, 5 Temmuz Pazar günü Semicenk konser verecek. Halka açık olan konser İskele Ecevit Meydanı’nda saat 22.00’de başlayacak.