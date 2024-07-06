Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen görüşme baş başa yapıldı.

Cevdet Yılmaz ile görüşmesi sonrası Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, KKTC’nin TDT’deki konumu ile ekonomik konuların ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı olarak ekonomik konulara önem verdiğini ifade eden Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliği protokolünün önemine vurgu yaptı.

Tatar, işbirliğinin, KKTC ekonomisine büyük katkısının olacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin enflasyonun düşürülmesi amacıyla yürüttüğü politikaların, KKTC’nin de ekonomik anlamda rahatlaması ve halkın refahının artmasına destek olacağına dikkat çekti.