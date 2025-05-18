Trabzon’da çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon şubesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasının İngilizlerin eline geçmesi ardından Rum- Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için harekete ve saldırılara başladığını ancak Kıbrıs Türklerinin buna direndiğini anlattı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’tan ayrılması ardından Kıbrıs Türkü’nün her zaman yüzünü Anadolu’ya döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Türk askerinin yeniden adaya geri geleceği günü beklediğini ifade etti.

Bu sene Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu bir tarihtir. Bu, bir milletin kendi tarihinde görmek istediği çok büyük bir şan ve şöhretin ifadesidir. Çünkü bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmak herkese nasip olmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada çeşitli çatışmalar, her türlü insan haklarına aykırı hareketler olduğunu, bütün dünyanın ise bunu seyrettiğini vurguladı.

Tarihini bilmeyen milletlerin yok olmaya mahkum olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelelerin gelecek nesillere anlatılması gerektiğini söyledi.