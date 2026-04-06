KKTC’de bir haftada, 8 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu toplam zarar miktarı ise 608.000 TL oldu.

İtfaiye Müdürlüğü, 30 Mart-05 Nisan tarihlerini kapsayan itfaiye raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı: “Elektrik kaynaklı kısa devre, akaryakıt sızıntısı, ısınma ve kişi/ler tarafından yakma.”

Özel Servis Olayları ise şöyle: “Yangına karşı tedbir alma, can kurtarma, özel görev, yangın eğitimi, depo altına sıkışan ve çatıda mahsur kalan kediler ile kuyuya düşen keçinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”