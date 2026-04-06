Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sınav tarihlerinin belirlenmesi için Akademik Takvim çalışmasını birlikte yapmaya hazır olduğunu yineleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

KTOEÖS’den yapılan yazılı açıklamada, 6 Nisan tarihine tek yanlı karar verdiği, ısrarla değişikliği kabul etmediği savunularak, yaratılan kaos ortamının öğrencileri ve velileri endişelendirdiği kaydedildi.

Bunu ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapan KTOEÖS, sınav tarihlerinin belirlenmesi için Akademik Takvim çalışmasını birlikte yapmaya hazır olduklarını belirtti.