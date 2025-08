Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin her türlü saldırıya, izolasyona baskıya karşı geliştiğini, ülkenin geleceğine, Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman güvendiklerini, ekonomik, siyasi, her alanda gelişmeye devam edeceklerini söyledi.

Başta, turizm, eğitim, sanayi ve hizmet sektörü olmak üzere her alanda KKTC’nin geliştiğini, güçlü bir şekilde ilerlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerin tüm sektörlerde örnek bir gelişim sağladığını, ciddi yatırımlar yapıldığını, izolasyonlara rağmen baskılara rağmen teslim olmadan egemenlikten taviz vermeden yola devam ettiklerini kaydetti.

Tatar, sanayicilere, ülkeye korkmadan yatırım yapması, istihdam sağlaması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 39. Genel Kuruluna katıldı.

- “KKTC’nin en büyük şansı…”

Tatar, burada yaptığı konuşmada, odanın 39. Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını temenni ederek, başkanı, sanayicileri tebrik etti, destek belirtti.

Tatar, dünyanın savaşlar başta olmak üzere her alandaki sıkıntılardan dolayı zor bir dönemden geçtiğini, maliyetlerin yükseldiğine işaret etti, hükümetin de eldeki imkanları kullanarak sektöre destek vermeye çalıştığını söyledi.

Maliyenin de bu çerçevede güçlenmesi gerektiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin en büyük şansının Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olması olduğuna işaret etti.

Turizm, eğitim ve suyun ülkeye gelişinin, KKTC’nin en büyük ekonomik gücü olduğuna dikkat çeken Tatar, iş gücünün önemine vurgu yaptı, ülkede artan ekonomik gelişimin de tüm sektörleri geliştirdiğine vurgu yaptı.

Tatar, kamu ve özelin güçlenmesinin de ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, ülkenin gençlerinin yurtdışında eğitim gördüğünü, ciddi tekliflerle iş alıp büyük tecrübeler edindiğini ve ülkesine dönüp ekonomiye devlete katkı sağlandığını vurguladı.

İzolasyonlara rağmen KKTC’nin mal ihracatının yanında hizmet ihracatı da yaptığını anlatan Tatar, yeşil hat tüzüğü yanında Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yapılan ihracatlarla ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunulduğunu anlattı.

Rum tarafının yeni kapı açılması konusundaki tüm adımlarını geri çevirdiğini, sadece ara bölgeden geçiş istediğini ifade eden Tatar, bundan dolayı görüşmelerin sonuçlandırılamadığını söyledi.

Rum tarafında samimiyet olmadığını, o yüzden Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle birlik beraberlik içinde yoluna devam etmesi gerektiğini belirten Tatar, Rumların, KKTC’nin inşaat, turizm, eğitim ve hiç bir alanda gelişmesini istemediğini, düzen kuramaması için uğraş verdiğine dikkat çekti.

Mülkiyet konusundaki sorunlara işaret eden Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştığını, esas olanın takas olduğunu, tazminatların ödendiğini ancak takasın gündeme gelmesi gerektiğini, bunları da BM’de anlattığını söyledi.

Tatar, ancak tüm esnekliklere rağmen Rumun, İsrail’in de telkiniyle masadan kalktığını anlattı.

Tatar, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa mutlaka KKTC devletinin varlığının kabulü ile olacağını ifade ederek, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının meşru devleti olduğunu ve bu siyaseti sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Dayatma çözümü asla kabul etmeyeceklerini kaydeden Tatar, birlik beraberlik içinde geleceği daha öngörülebilir bir şekilde kuracaklarını belirtti.

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın, enerji projesine de işaret eden Tatar, bu projenin sürdürülebilir, sağlıklı olmadığını anlattı.

Türkiye’den KKTC’ye kablonun en sağlıklı sistem olacağını ifade eden Tatar, enerji sorununun iki devletin işbirliğiyle kökten çözülebileceğini, bu büyük işbirliğinin bölgeye katkı sağlayacağını kaydetti.

Teknofeste de işaret eden Tatar, adanın bilişim adası olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü, rekabet gücünü artıracağına vurgu yaptı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin her alanda KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayarak, yatırımlara teşekkür etti.

KKTC’nin her türlü saldırılara karşı geliştiğini ifade eden Tatar, ülkenin geleceğine, Türkiye Cumhuriyetine her zaman güvendiklerini, ekonomik, siyasi, her alanda gelişmeye devam edeceklerini söyledi.

Ülkeye yapılacak teknoloji yatırımlarına da işaret eden Tatar, fiber optik yatırımının da, izolasyonlara rağmen dünyaya bir meydan okuma olacağını kaydetti.