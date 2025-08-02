Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu yapılıyor.

KTSO Konferans Salonu’nda saat 10.30'da başlayan Genel Kurula, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardinayoğlu, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, oda üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşma yaptı.

Açılış konuşmaları sonrasında genel kurula kısa bir ara verildi. Kurul, 38. Dönem Faaliyet ve Mali Rapor’un genel kurula sunularak, aklanmasıyla devam edecek.