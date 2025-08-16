Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi 14’üncü Pulya ve 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar yapılan etkinliklerin halkın sosyalleşmesi ve Kıbrıs Türkü’nün geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası festivallerde kültür ve sanatta iş birliği yapılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, festivallerin düzenlenmesinde emeği geçen Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katıp Demir’i, belediye meclis üyelerini ve çalışanları kutladı.

Uluslararası festivallerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına ve gençlerinin kaynaşmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Tatar, yurtdışından gelen misafirleri ülkede görmekten duyduğu mutluluğu da ifade etti.