Cumhurbaşkanı Tatar, Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü Başkanı Nurettin Tüzel ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sporun birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Sporda ekip ruhu ile disiplinli çalışmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bunu sağlayarak, başarılı sporcular yetişmesine olanak sağlayan Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü'nü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kulübün ülke sporuna katkıları ve gençlere yön verme çabaları vurgulayarak, iş birliğine hazır olduğunu ifade etti ve yürek birliği içerisinde ülke gençliğine ve sporuna değer verdiklerini belirtti.

Sporun her dalında yetenekli birçok gencin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'yi en iyi şekilde temsil edecek gençleri yüreklendirmenin kendilerinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü Başkanı Nurettin Tüzel ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kulübün çalışmaları ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi ve çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.