Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 27. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Bandosu’nun verdiği konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Kuzey Kıbrıs'ın en köklü klasik müzik etkinliği olarak kabul edilen etkinlikte, değerli eserler sergilenerek, müzikseverlerle buluştu” ifadelerine yer verildi.