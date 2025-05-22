Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Sergisi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında konuşan Tatar, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eserleri sergilenen sanatçıları tebrik ederek başarılar dileyen Tatar; YDÜ’nün sanata, bilime, evrenselliğe ve çalıştaylara büyük önem verdiğine dikkat çekti.

Tatar, sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu sergide yer alan her bir eser, sanatçılarımızın emeği, ruhu ve vizyonuyla hayat bulmuştur. Bu eserler, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan en güçlü değerlerdir.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin sanatsal faaliyetlerinin dünyada ilk sıralarda olduğunu vurgulayan Tatar, sanata önem veren, uluslararası sanatçıları buluşturabilen, kültür kaynaşması ile değerleri harmanlayarak tüm dünyaya paylaşabilen ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Tatar, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e de bu ilham ve katkısı için teşekkür etti.

“Tüm bu değerlerin, bir üniversite çatısı altında buluşması ve artarak devam etmesi, KKTC'nin tanıtımı, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi için evrensel bir değere sahiptir. Tüm bu değerleri çalışmaları önemsediğimi belirtirken, katkı koyan herkesi tebrik ederim. Tüm sanat çalışmaları, insanlığın hazinesine kaydedilen çok değerli eserlerdir.” diyen Tatar, sanatçı olabilmenin yetenek gerektirdiğini belirterek, sanata katkı koyan tüm sanatçıları kutladı.