Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm-Tarih, Kimlik, Siyaset” isimli kitap, yazarı Prof. Dr. İsmail Şahin tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. İsmail Şahin’i kabul ederek görüştü. Görüşmede, Şahin, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm – Tarih, Kimlik, Siyaset” isimli kitabını da takdim etti.

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kitap hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs davasına ışık tutan ve iki devletli çözüm vizyonunun kalıcı ve istikrarlı tek seçenek olduğunu anlatan kitabın önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, Prof. Dr. İsmail Şahin’i anlamlı bir çalışmayı kaleme alması nedeniyle tebrik etti.