Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapay zekayla internet üzerinden dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, gerek kendisinin gerekse birçok siyasinin görselleriyle yapay zeka kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını, söz konusu görsellere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, "Uzun süredir siyasilerin görselleri ve sesleri kullanılarak, son bir haftadan beri ise şahsımın görseli ve sesi yapay zeka ile kullanılarak yapılmaya çalışılan internet dolandırıcılıkları ile ilgili halkımızın dikkatli olması ve bu sitelere itibar etmemesi gerekiyor.” dedi.

Şikayetlerin yapıldığını, ancak yasal bağlamda bu durumun sona erdirilmesinin zaman alacağını belirten Tatar, bu zaman zarfında halktan dikkatli olmasını rica etti.