Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs gazetesi” ile “Anadolu Ajansı” muhabirine yaptığı açıklamalar bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Kendi Katılım Formatını Oluşturuyor” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan çok taraflı görüşmeyle ilgili açıklamalarına yer verdi.

Tatar’ın söz konusu görüşmeyle ilgili olarak şu an kendi katılım formatını oluşturmaya çalıştığını, aynı zamanda İngiltere’nin söz konusu toplantıya katılım düzeyiyle ilgili izlenimleri dağıtmayı istediğini öne süren gazete, Türk tarafının perde gerisinde çok taraflı görüşmenin BM artı dört taraflı formatta olması yönünde hareket ettiğini iddia etti.

Bu formata göre çok taraflı görüşmeye iki toplum ile anavatanların katılacağını, İngiltere’nin ise kadrajdan çıkarıldığını ve Kıbrıs sorunuyla alakalı olarak ilgisiz bir taraf olarak gösterildiğini öne süren gazete, öte yandan Rum kesiminin ise etkili bir şekilde hareket ederek Londra’nın, Kıbrıs sorununda ilgili taraf olarak kalmaya devam ettiği ve çok taraflı bir gayri resmi görüşmede yer alacağına dair tezini netleştirmesini sağladığını iddia etti.

Rum kesiminin hareketlerinin Türk tarafının ve dört taraflı gayri resmi görüşmeye yatırım yapanların hoşuna gitmediğini ifade eden gazete, Tatar’ın ise şu an kendi katılım formatını oluşturmaya çalıştığını ve İngiltere’nin katılımını esaslı bir içeriğe sahip olmayan basit bir katılım olarak (aşağı yukarı gözlemci olarak) göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın formatının iki toplum, iki ana vatan (Yunanistan ve Türkiye), İngiltere (düşük rütbeli bir temsilci) ve BM şeklinde olduğunu kaydeden gazete, devamla Tatar’ın basına açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Alithia’da “Tatar Ekonomi, Turizm ve Eğitim Alanında Kıbrıs Rum Tarafından Saldırgan Hareketler Görüyor”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yoğun Süreçler Yaklaşıyor- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Gayri Resmi Genişletilmiş Görüşme 4+1+1 Şeklinde Olacak- Kıbrıslı Türklerin Hakları Çiğneniyor” başlıklarıyla yer buldu.