Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lefkoşa’daki Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, okulda eğitim gören kursiyerlere Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendi öncülüğünde hayata geçirilen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleri ile “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi verdi.

Keçe ve keçenin şekillendirilmesinde kullanılan malzemelerle birlikte okulu ziyaret eden Sibel Tatar, Keçada Projesinin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş Lalesinin keçeden broş olarak nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek, kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yaptı.

Sibel Tatar ziyarette ayrıca, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi Müdürü Rüstem Kal’a Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendi öncülüğünde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları’nın 3’ncü serisi olan “Kıbrıs Türk Halk Müziği Kültürü” kitabını takdim etti.