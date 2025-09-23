Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail’in saldırılarını haklı bulduğu yönündeki açıklamalarından dolayı Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’i kınadı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Öztürkler, Diyalog TV'de katıldığı bir televizyon programında, Miçotakis’in açıklaması ile ilgili “1974 öncesinde Rum-Yunan ikilisi tarafından benzer katliamlar bize de yapılmıştı. Bu yüzden onların bu insanlık dışı tavrını anlamak mümkün ama kabul etmek asla ” ifadelerini kullandı.

-"Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz’de rotasını kaybetmiş bir gemi gibi savruluyor"

Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de rotasını kaybetmiş bir gemi gibi savrulduğunu belirten Öztürkler, bölgedeki istikrarsızlığın adayı büyük bir felakete sürükleyebileceğini, Güney’in bir an önce kendini toparlaması ve dünya gerçeklerini görmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına işaret eden Öztürkler, “Artık sadece insanlar değil, insanlık da katlediliyor” dedi.

Son günlerde bazı ülkelerin Filistin’i tanıma kararı aldığına işaret eden Öztürkler, ancak bu açıklamaların acıyı ve gözyaşını dindirmeye yetmediğini, uluslararası toplumun daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

-"Erdoğan’ın bugün BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma KKTC ve tüm mazlum milletler adına önemli"

Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm mazlum milletler adına büyük önem taşıdığını” söyledi.

Bölgenin bir ateş çemberine dönüştüğü bu kritik süreçte Türkiye’nin elini güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu söyleyen Öztürkler, federasyon temelli çözümün artık bir seçenek olmadığını belirtti. Adada iki devletli çözüme destek belirten Öztürkler, u bağlamda bizim ısrarcı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Tek ses çıkarmamamız doğru değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiğine işaret eden Öztürkler, bu yaklaşımın KKTC’nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için hayati olduğunu vurguladı.

Meclis’in ekim ayının ilk haftasında açılacağını da kaydeden Öztürkler, halkın refah seviyesini yükseltmeyi temel amaç olarak benimsediklerini yasama faaliyetlerinin bu hedef doğrultusunda şekilleneceğini, toplumsal kalkınma için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.