Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Hisarköy Orkide Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Kültür Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Hisarköy Orkide Festivali’ne katıldı.

Hisarköy’de gerçekleşen festivalde Cumhurbaşkanı ve eşi stantları gezdi, etkinlikleri izledi ve yurttaşlarla sohbet etti.