Türk Ajansı Kıbrıs’ın YSK’dan aldığı bilgiye göre saat 13.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranı 29,09.

En yüksek katılım Lefke, en düşük de Güzelyurt oldu.

Saat 13.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise şöyle: “Lefkoşa: % 30.23, Mağusa: %27.70, Girne: % 28.10, Güzelyurt: % 26, İskele: % 29.73 ve Lefke: % 32.80.”

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme süreci saat 08.00’de başladı.

Oy verme süreci saat 18.00’e kadar sürecek.

218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği seçimde, ülke genelinde 777 sandık kuruldu.

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 331 sandık görevlisi görev yapıyor.

Seçiminde; oy pusulasında altısı bağımsız, toplam sekiz aday yer alıyor. YSK dün akşam bağımsız cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek’in adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı için adayların oy pusulasındaki sırası şöyle:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.”

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.