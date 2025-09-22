Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adayların oy pusulasındaki yazılış sırasını, seçim duvar ilanlarındaki yerlerini ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırasını belirlemek üzere bugün kura çekimi yapacak.

Adayların sırası saat 14.00’te yapılacak kura ile netleşecek

Kura çekimi saat 14.00’te gerçekleştirilecek.