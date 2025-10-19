Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanı seçiminde, saat 15.00 itibarıyla oy kullanma oranını yüzde 45.07 olarak açıkladı.

YSK Başkanı Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm sandıklarda oy verme işlemlerinin saat 18.00’e kadar devam edeceğini belirterek, saat 15.00 itibarıyla katlım oranlarını açıkladı.

Saat 11.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 13,43 olduğunu, saat 13.00 itibarıyla bu rakamın yüzde 29.09’a yükseldiğini hatırlatan Özerdağ, saat 15.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 45.07’ye ulaştığını açıkladı.

Oy verme işlemlerinin sakin geçtiğini ifade eden YSK Başkanı, “Bazı yerlerde pusulaların fotoğraflarını çekme gibi ihlaller dışında başarılı bir şekilde devam etmektedir.” dedi.

“Sosyal medya alanlarındaki ihlallerin de sıklıkla yaşandığı ve şikâyet konusu edildiğini” belirten Özerdağ, bu konuda vatandaşları, siyasi parti üyelerini ve adaylarını kurallara uymaya çağırdı.

YSK’dan verilen bilgiye göre saat 15.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise şöyle: “Lefkoşa: % 46.69, Gazimağusa: % 44.57, Girne: % 44.30, Güzelyurt: % 43.05, İskele: % 44.53 ve Lefke: % 47.27 .”

Buna göre şu ana kadar en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.