Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 1963’te Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen Kanlı Noel saldırılarındaki, Kumsal katliamında evlatları ile eşini kaybeden Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ı, ölümünün 9. yılında rahmetle andı.

Öztürkler, yayımladığı mesajda, “1963’te Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen Kanlı Noel saldırılarında, Kumsal katliamında evlatları Murat, Kutsi ve Hakan ile eşi Mürüvvet Hanım’ı kaybeden; tüm acısına rağmen dimdik duran Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ı ebediyete uğurlayışımızın üzerinden 9 yıl geçti. Aziz hatırasını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.

O’nun vatan sevgisi, fedakârlığı ve gösterdiğinin büyük metanet, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve direnişin sembollerinden biri olarak kendilerine daima yol göstermeye devam ettiğini belirten Öztürkler, “İlhan Paşa’nın hayatı, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin en canlı örneklerinden biri olarak Kıbrıs Türk tarihinde yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

Rum lider Hristodulidis’in dile getirdiği “sıfır asker, sıfır garanti” söylemlerinin, Kıbrıs Türkünün yaşadığı acıları yok sayan, tarihten ders almayan bir yaklaşımın ifadesi olduğuna işaret eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“Oysa Murat, Kutsi, Hakan ve Mürüvvet Hanım’ın hunharca katledilmesi, güvenlik ve garanti ihtiyacının neden vazgeçilmez olduğunu en net şekilde ortaya koymaktadır.

Bu acılar, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’nde tüm gerçekliğiyle yaşatılmaktadır. Herkesin gidip görmesi, özellikle yurt dışından gelen misafirlere anlatılması ve gösterilmesi, tarihin unutulmaması açısından büyük önem taşımaktadır. Katliamın izleri, Kıbrıs Türkünün hafızasında silinmez şekilde yerini korumaktadır.

Güney Kıbrıs’ta ise terör örgütü EOKA’nın sözde ‘Özgürlük Müzesi’ açılmıştır. Bu girişim, tarihin çarpıtılması ve vahşetin aklanmaya çalışılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Kıbrıs Türkünün yaşadığı acılar, bu tür propagandaların karşısında en net ve canlı cevap olarak durmaktadır. EOKA’nın yaptıkları özgürlük değil bir barbarlıktır. Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis gerçeği görmek istiyorsa katliamın izlerinin ilk günkü gibi durduğu Barbarlık Müzesi’ne gidebilir.

Bu vesileyle Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın aziz hatırası ve Murat, Kutsi, Hakan ile Mürüvvet Hanım’ın şehadetleri; Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesiyle birlikte sonsuza dek yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, ruhları şad, mekânları cennet olsun.”