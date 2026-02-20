Cumhuriyet Meclisi Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komitesi, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite başkanı Hasan Küçük ve beraberindeki heyet, Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de, aslanlı yoldan yürüyerek, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Küçük’e, komite başkan vekili Şifa Çolakoğlu ile komite üyesi Salahi Şahiner de eşlik etti.

Heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesine geçti ve komite başkanı Hasan Küçük burada Anıt Özel defterini imzaladı.

Hasan Küçük, Anıt Özel defterine yazdığı mesajda; “Mustafa Kemal Atatürk’ün bir milleti esaretten kurtararak bağımsızlık meşalesini yaktığını ve bu bağımsızlığın kalıcılığında eğitim, bilim ve milli şuurun belirleyici rol oynadığını” vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, en zor dönemlerde dahi Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığı güçle varlığını koruduğunu belirten Küçük, kimliğe, onura ve geleceğe sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Küçük ayrıca, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, üreten ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesinin güçlü bir gelecek için temel unsur olduğunu ifade etti.

Dijitalleşen dünyada yeni nesillerin yalnızca çağın gerektirdiği teknolojik donanımla değil, aynı zamanda Türk milletinin karakteri, bağımsızlık ruhu ve milli değerleriyle yetiştirilmesinin en büyük sorumluluk olduğunu kaydeden Küçük, Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedef doğrultusunda aklın, bilimin ve milli değerlerin ışığında yürümeye kararlı olduklarını belirtti.

Ziyaret, Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunulmasıyla tamamlandı.