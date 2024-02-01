Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 10.00’da toplanan

Komite, gündeminde bulunan “Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “ Konut Edindirme ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

“Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam eden komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS ve Kamu-Sen’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Daha sonra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayan Komite, tasarıyı madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi, Konut Edindirme Birimi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Mimarlar Odası ve İç Mimarlar Odası’ndan yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Sami Özuslu, Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers de katıldı.