Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündemindeki yasa tasarılarını görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı. Yeşilırmak başkanlık ettiği toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ve komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

Komitede ilk olarak artan öğrenci sayısı ve yeni okullardan dolayı ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını karşılamak için hazırlanan “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:174/3/2024)” ve “Öğretmenler ( Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:197/3/2024) ele alındı. Madde madde görüşülmesi tamamlanan yasa tasarılarının ikinci okunuşu yapıldı, üçüncü okunuşlar ise bir sonraki toplantıya bırakıldı. Toplantının bu kısmına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite daha sonra da "İlaç ve Eczacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı madde madde görüştü. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in de katıldığı toplantıda Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililerin görüşleri dinlendi.

Komite bugünkü toplantısında ayrıca "Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı madde madde görüşmeye devam etti. Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, TIP-İŞ, KTAMS, KAMU-SEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer görüşlerini komiteye sundu.

Komitenin söz konusu yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarının sonraki toplantıda da devam edeceği belirtildi.