Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla meclisin kadın çalışanlarına karanfil hediye etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Mavi Salon’da kadın personelle bir araya gelen ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günlerini kutlayan Töre, kadın erkek eşitliğine inandığını ancak kadınlara nezaket gösterilmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Töre, hayatın her alanında kadınlara destek verilmesi gerektiğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesinde kadınlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele yıllarında kadınların büyük fedakarlıklar yaptığını anımsatan Töre, “O gün cephede olan kadınlarımız” bugün devletimizin güçlenmesi için çalışmaktadır” dedi.