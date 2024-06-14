Kurban Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde bayramlaşma yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'nda yer alan bayramlaşmaya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük ve Şifa Çolakoğlu ile Meclis yöneticileri katıldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasında bayramların sevinç yüklü olması gerektiğini ifade ederek, personelin sevgi ve bütünleşme ruhuyla iyi bir bayram geçirmesini diledi.

Gazze’de yaşanan katliam nedeniyle bayramın yine buruk geçeceğini ifade eden Töre, dünyanın gözü önünde yaşanan ve bazı kesimlerin seyirci kaldığı bu acı nedeniyle, Gazze’de bayram yaşanamayacağını söyledi.

Trafik kazalarının, yangınların ve hiçbir olumsuz hadisenin yaşanmayacağı bir bayram dileyen Töre, özellikle gençlere “trafikte dikkatli olun” çağrısı yaptı.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, birçok olumsuzluğa rağmen mutlu bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Özdenefe, önümüzdeki dönemin adil ve eşit olmasını da dileyerek personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bayramlaşmada ayrıca Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük ve Şifa Çolakoğlu da Meclis personeline hitap ederek bayramlarını kutladı.