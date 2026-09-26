Cyprus Mail gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan diplomat ve hükümet temsilcilerinden Kıbrıslı Türk temsilcilerle görüşmekten “kaçınmalarını” istediğini ileri sürdü.

Cyprus Mail’in gördüğü ve GKRY’nin BM nezdindeki daimi temsilciliği tarafından tüm üye devletlerinin BM daimi temsilciliklerine gönderildiği belirtilen mektupta, Kıbrıs Rum tarafının “ayrılıkçı oluşum” olduğunu ileri sürdüğü Kıbrıs Türk temsilcilerinin politikalarını desteklemek amacıyla New York’ta görüşmeler yürüttüğü yönünde bilgi edindiği kaydedildi.

Mektupta, Kıbrıs Türk temsilcilerin New York’ta bulunan üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

GKRY’nin Daimi Temsilciliği tarafından daimi temsilciliklere yapılan çağrıda, “Daimi temsilciliklerden ve gözlemci misyonlardan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları uyarınca Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle, herhangi bir temas veya görüşme yapmaktan kaçınmaları talep edilmektedir” ifadesine yer verildi.