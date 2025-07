Tarihe damga vuran sanatçı Leonardo da Vinci’nin ünlü Vitruvius Adamı çiziminde saklanan gizli geometrik oran nihayet çözüldü. Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci’nin 500 yıl önce çizdiği ve “mükemmel orantılı erkek bedeni”ni betimlediğine inanılan Vitruvius Adamı, sanatı, matematiği ve anatomi bilgisini bir araya getiren en ünlü çizimlerden biri olarak kabul ediliyor.



Londra merkezli bir diş hekimi olan Dr. Rory Mac Sweeney ise bu çizimin ardındaki geometrik şifreyi çözdüğünü iddia etti.



Sweeney'e göre çizimdeki gizli anahtar, da Vinci’nin notlarında bahsettiği ve figürün bacakları arasına yerleştirilmiş “eşkenar üçgen”de gizli.



"BONWILL ÜÇGENİ" BAĞLANTISI



Dr. Sweeney, bu üçgenin rastgele bir şekil olmadığını ve doğada sıkça tekrar eden bir tasarım planını yansıttığını ileri sürdü.



Doktor, üçgenin diş hekimliğinde çene fonksiyonlarını yöneten ve “Bonwill Üçgeni” olarak bilinen anatomik bir yapıyla örtüştüğünü belirtti.



Bu üçgenin çizimde kullanılmasıyla kare ve daire arasındaki oran da ortaya çıkıyor: 1.64. Bu oran ise doğada tekrar eden ve “verimli yapıların” temelini oluşturan özel bir sayı olan 1.6333’e son derece yakın.

"EVRENLE AYNI PLAN KULLANILMIŞ"



Sweeney, bu oranın yalnızca insan vücudunda değil, aynı zamanda güçlü kristallerin atomik yapısında, insan kafatasının oranlarında ve kürelerin en sıkı şekilde paketlenmesinde de bulunduğunu söyledi.



Aynı oranın yakalandığını vurgulayan Sweeney, “Leonardo, vücudumuzun evrendeki aynı matematiksel zarafetle inşa edildiğini sezmişti” dedi.



VITRUVIUS ADAMI



Yeni bulgulara göre Vitruvius Adamı, sadece estetik bir başyapıt değil, aynı zamanda döneminin çok ötesinde bilimsel bir hipotez olarak kabul ediliyor. Çalışma, Journal of Mathematics and the Arts adlı akademik dergide yayımlandı.



Makalenin sonuç bölümünde ise, "Leonardo da Vinci'nin figürün bacakları arasındaki eşkenar üçgene yaptığı açık gönderme, çizimin nasıl inşa edildiğini gösteriyor ve onun orantı seçimlerinin anatomik temelini ortaya koyuyor.” ifadeleri kullanıldı.