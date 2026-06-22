Karayolları Dairesi Müdürlüğü, yapım çalışmaları devam eden Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nu kullanacak sürücülere yönelik uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, Girne dağ yolu olarak da bilinen Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nda çalışmaların sürdüğü, ancak güzergâhın yer yer servis yolları kullanılarak araç trafiğine açık tutulduğu belirtildi.

Karayolları Dairesi, bu yolu kullanacak sürücülerin güvenlik açısından yavaş ve dikkatli seyretmelerinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulanarak, olası risklerin önüne geçilebilmesi için kurallara riayet edilmesi istendi.