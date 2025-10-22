Değirmenlik-Girne ana yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında tır araç 60 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

Araç sürücüsü uçurumdan İtfaiye, Polis ve Sivil Savunma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mümin Özdoğan (E-50) yönetimindeki TUP 473 plakalı tır araçla Bufavento kavşağını geçtikten sonra sola meyilli virajada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Çelik bariyerlere çarpan araç yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

Araç sürücüsü düştüğü yerden İtfaiye, Polis ve Sivil Savunma ekipleri tarafından çıkarılarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.