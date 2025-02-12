Daikin Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur karşılaşmaları bugün oynanıyor. Saat 13.00'te oynanan karşılaşmalar tamamlandı.
İşte sonuçlar:
Esentepe - Atoll Kozanköy: 1-1 (Uzt.1-1 penaltılarla 3-1)
Cihangir - China Bazaar Gençlik Gücü: 1-1 (Uzt.1-1 penaltılarla 4-3)
DND L. Gençler Birliği - Gönyeli: 2-0
Lefke - Doğan Türk Birliği: 1-1 (Uzt. 2-1)
Mesarya - A. Yeşilova: 1-1 (Uzt.1-1 penaltılarla 5-4)
Tremeşeli Holding Dumlupınar - Yenicami: 4-0
Miracle Değirmenlik - Göçmenköy: 0-0 (Uzt.1-1 penaltılarla 4-5)
Mağusa Türk Gücü - Çetinkaya: 8-0