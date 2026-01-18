Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, “Kronos” yatağından çıkan ilk doğal gazın 2027 sonunda Mısır üzerinden Avrupa’ya gönderilmesi için nihai yatırım kararının mart sonuna kadar alınması gerektiğini belirtti.

Damianos, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, Kronos sahasının sınırlı bir rezerv kapasitesine sahip olduğunu ve çıkarılabilecek doğal gaz miktarının yüksek seviyelerde olmayacağını ancak Kıbrıs’ın ticarete konu olacak ilk doğal gazı olması nedeniyle Kronos’un önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Hidrokarbon çıkarma alanından ilk geliri elde etmek için birkaç yıl geçmesi gerekeceğine işaret eden Mihalis Damianos, öncelikle alanda faaliyet gösteren şirketlerin masraflarının karşılanacağını, kalan gelirin ise Rum yönetimiyle şirketler arasında yapılan anlaşmaya göre paylaşılacağına dikkati çekti.

Damianos Hristodulidis hükümetinin, Girit-Güney Kıbrıs arasında deniz altından elektrik kablosu kurulmasını öngören “Great-Sea Interconnector/GSI) projesini ülkenin ihtiyacı olduğu için istediğini ancak proje için 2025 yılında ödenmesi gereken 25 milyon euroluk ilk taksidin ödenmediğini belirtti.

Damianos, enerji sektöründeki büyük yatırımlara ve işletme çıkarlarına dikkati çekerek, bakanlığı süresince Rum yönetiminin GSI projesine engel olma yönünde bir baskı hissetmediğini belirtti.

Damianos Güney Kıbrıs’a elektrik üretimi için doğal gaz getirilmesi amacıyla Vasiliko’da inşa edilmesi planlanan ancak önceki yüklenici Çin firmasının ayrılması nedeniyle yarım kalan doğal gaz terminali ve “Pomithea” isimli yüzer tesis (SFRU) hakkındaki soruları da cevapladı.

Promithea’nın, Güney Kıbrıs’ın parasını ödediğini ve sahip olduğunu bildiği tek mal varlığı olduğunu söyleyen Damianos, şu an Malezya’da bulunan yüzer tesisin yakında tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Damianos Vasiliko, terminali hazır olmayan Promithea ile ne yapılacağına Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi ETİFA’nın karar vermesi gerektiğini belirtti.

Damianos, ETİFA'nın, Promithea'nın Malezya'da kalmasının mı yoksa Kıbrıs'a getirilmesinin mi kiralanma açısından daha avantajlı olacağı; ayrıca kiralanması durumunda AB tarafından sağlanan fonların kaybedilip kaybedilmeyeceği seçeneklerinden hangisinin kurumun çıkarına daha uygun olduğuna dair görüş bildirecek bir uzman ataması gerektiğini savundu.

ETIFA’nın, yarım kalan Vasiliko Doğal Gaz terminalinin tamamlanması konusunda “Technip” uzmanlarına bir rapor hazırlattığını, kendilerinin de şimdi ETİFA’nın önerisini beklediklerini aktaran Damianos, maliyete ya da takvime hiç değinilmeyen teknik rapordan, bazı meseleler olduğunun anlaşıldığını ancak çok ciddi bir sorun görülmediğini söyledi.