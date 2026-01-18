Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliğinin olumlu etkilerine değinerek, "Bu, bizim için Amerikan savunma sanayisine önemli bir kapı oluşturuyor; bu sayede hem savunma teçhizatımızı modernize edebiliyor, hem de savunma iş birliği yaptığımız ve Amerikan menşeli teçhizata sahip ülkelerle birlikte çalışabilirlik sağlayabiliyoruz" diyor.

Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, ABD ile yapılan iş birliğinin önemini vurguladı.

Palmas, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda bölge ülkeleriyle savunma alanında geliştirdiği iş birliği çerçevesinin, iş birliği içerisinde bulunduğu ülkelerin silah sistemlerinde benzerlik sağlanması ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Vasilis Palmas, geçtiğimiz hafta basında çıkan Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’ndan bir Amerikan heyetinin Ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a geleceği şeklindeki haberi de doğruladı.

Palmas, İsrail’den silah sistemlerinin alınması konusuna ilişkin soruyu yanıtında, ordunun öncelikleri, ekonomik olanakları ve operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değerlendirilmeler yapıldığını belirtti. Palmas, bir silahlanma programının uygulanmasına ilişkin herhangi bir kararın da, koşullar olgunlaştığında, kurumsal prosedürlere ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daha geniş savunma planlama çerçevesine mutlak saygı gösterilerek alındığına işaret etti.

İsrail ve Yunanistan ile hızlı müdahale birimi kurulmasına yönelik herhangi bir istişarenin ya da planın bulunmadığına da dikkati çeken Palmas, "Hem Yunanistan, hem de İsrail ile işbirliğimiz oldukça yüksek bir seviyededir. Ancak, hızlı müdahale gücü oluşturulmasına yönelik herhangi bir plan, görüşme veya istişare bulunmamaktadır. Uygun koşullar altında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ulusal öncelikleri ve uluslararası taahhütleri her zaman dikkate alınarak, ortak ülkelerle işbirliği içinde gelecekte benzer bir şeyin düşünülebileceği kesinlikle göz ardı edilemez" dedi.

Bir soru üzerine Palmas, Rum savunma sanayinin rolünün, savunma donanımının güçlendirilmesi çabalarında önemli olduğunu belirtti. Palmas, giderek artan zorluklar ve hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı istikrarsız bir ortamda, yerli savunma sanayinin yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ifade etti.

Savunma alanında 2025 yılında yaşanan önemli gelişmelerden de söz eden Palmas, 2025 yılında en önemli savunma gelişmesinin Amerikan “Excess Defense Articles” (EDA) ve “Foreign Military Sales” (FMS) programlarına katılma olduğunu, bu programların da kendilerine, Amerikan savunma donanımına sahip olma imkanı sağladığını söyledi.

Sözlerinin devamında Palmas, 2025 yılı içerisinde dost ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirildiğini ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın SAFE programına katılımının savunma donanımı açısından ne sağlayacağına yönelik bir soru üzerine Palmas, Avrupa Birliği SAFE programına katılımın, çeşitli alanlarda kendilerine önemli faydalar sağlayabileceğini söyledi.

SAFE programının, savunma donanımının desteklenmesine özlü bir katkı sağlayacağını kaydeden Palmas, SAFE programının operasyonel ihtiyaçları karşılamak için finansmana erişim sağlayarak ve ortak Avrupa tedarikine katılarak savunma gücünü önemli ölçüde güçlendirebileceğini belirtti.

Palmas, bu programın, tedarik güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra, yerli savunma sanayinin Avrupa iş birliği programlarına katılımının güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.