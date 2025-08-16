Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a ulaşması beklenen yolcu treninin, Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında raydan çıktığı belirtildi.

Polis, yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Danimarka basınında yer alan haberlerde, Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronlarla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği güzergahta hafta sonunda yapılması planlanan tren seferleri iptal edildi.

Danimarka Ulaştırma Bakanı Thomas Danielsen, düzenlediği basın toplantısında, kazanın tüm detaylarıyla soruşturulacağını belirtti.

Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor.