KKDF Birinci Lig'de 16. Hafta maçları biri dışında tamamlandı. KKTC Fenerbahçeliler Derneği farklı kazanarak lider Fota Darts Derneğini takibini sürdürdü. Gazimağusa Darts Birliğinin bay geçtiği haftada Alsancak Yeşilova Spor Kulübü sahasında galip gelerek ücüncü sıraya yükseldi. Düzova Spor kulübü, Dağyolu Spor Kulübü ve Mağusa Kültür Derneği da haftayı galibiyetle kapadı. Vadili Darts Derneği ile kayıpsız lider Fota Darts Derneği arasında oynan önemli karşılaşma ise yarıda kaldı. Maçla ilgili son kararı KKDF verecek.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:13 - Ozanköy Spor Kulübü:3

Girne Av. Atıcılık Kulübü:7 - Mağusa Kültür Derneği:9

Dağyolu Spor Kulübü:9 - Taşkınköy Spor Kulübü:7

Deniz Plaza Spor Derneği:1 - KKTC Fenerbahçeliler Derneği:15

Düzova Spor Kulübü:12 - Mesarya Darts Birliği:4

Vadili Darts Derneği:YK - Fota Darts Derneği :YK