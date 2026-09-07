: İstanbul'da yer alan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Milliler, 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçti. Sonrasında İtalya, Egonu'nun smacıyla aradaki farkı 9'a çıkardı: 18-9. Egonu'nun ve Antropova'nın performansıyla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Danesi'nin smacıyla da ilk seti 25-16 kazandı.

İtalya, ikinci setin başlarında Egonu'nun üst üste bulduğu iki "ace" ile 3-0'lık seri yakaladı: 9-5. Üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Antropova'nın smacıyla da farkı 6'ya çıkardı: 12-6. Bu sayının ardından mola alan Türkiye, Vargas'ın smacıyla 5-0'lık seri yakalayarak farkı 1'e indirdi: 12-11. Ay-yıldızlılar, sonrasında Vargas'ın plasesinde de beraberliği yakaladı: 15-15. Hücumda toparlanan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla da bu sette ilk kez öne geçti: 20-21. Türkiye, devamında hata yapmadığı seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan İtalya, Fahr'ın bloğuyla 6-0'lık seri yakaladı: 8-2. Üstün oyununa devam eden İtalya, Antropova'nın üst üste attığı iki "ace" ile 11 sayılık farka ulaştı: 19-8. Setin sonlarında hücumdaki üstünlüğünü iyice artıran İtalya, Egonu'nun smacıyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. İtalya, aradaki farkı 13'e kadar çıkararak seti 25-12 kazandı.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, dördüncü setin başlarında Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 1-6. Ay-yıldızlı ekip, sonrasında Eda Erdem Dündar'ın smacıyla aradaki farkı 7'ye kadar çıkardı: 5-12. Milli takım, setin sonlarına 21-18'lik üstünlükle girdi. Milliler, Vargas'ın plasesiyle dördüncü seti 25-21 üstün bitirdi.

Milli takım, baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

-Türkiye'nin "altın" yılı...

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı.

Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye, altın madalyalara tekrar ulaştı. İtalya, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde üçüncü kez finalde kaybetti. Organizasyon finalinde daha önce Polonya ve Rusya'ya kaybeden İtalya, bu kez Türkiye'ye finalde mağlup oldu.

-Daniele Santarelli'nin beşinci kupası

A Milli Takım'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takım ile beşinci şampiyonluğunu yaşadı.

2023 yılında göreve getirilen Santarelli, Türkiye ile 2023 ve 2026'da FIVB Milletler Ligi'ni (VNL), 2023'te Dünya Kupası'nı, yine 2023'te ilk kez CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İtalyan başantrenör, takımıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak milli takım ile beşinci zaferini elde etti.

Daniele Santarelli, bir kez de 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilikle yetindi.

-Tek yenilgiyle gelen zafer

A Milli Takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Milliler, A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken, Polonya'ya mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı.

Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı.

Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler, 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu.

-İstanbul, voleybol şölenine ev sahipliği yaptı

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul etaplarında adeta voleybol şöleni yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı organizasyonun Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. İstanbul, dolu tribünler önünde oynanan mücadelelerle unutulmaz bir organizasyona imza attı.

-Olimpiyat kotası Türkiye'nin

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek.

Milliler, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu.

Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.

-Sinan Erdem Spor Salonu kapalı gişe

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı final karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.

Günün erken saatlerinden itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nun önündeki etkinlik alanlarında renkli görüntüler oluşturan 16 bini aşkın ay-yıldızlı taraftar, final müsabakasında millilere büyük destek verdi.

Taraftarlar, maç boyunca tezahürat ve alkışlarla milli voleybolculara destekte bulunurken şampiyonluk sonrası büyük coşku yaşandı.

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu. Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.

İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.

-MVP'nin adı: Melissa Vargas

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu.

Ay-yıldızlı takımla finalde İtalya'ya karşı mücadele eden pasör çaprazı, organizasyon genelinde sergilediği performansla ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.

Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.

Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Filenin Sultanları"nın önemli bir başarıya daha imza attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız bu acılı günlerde, milletimize büyük bir gurur ve moral yaşatan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızı Avrupa Şampiyonluğu dolayısıyla yürekten kutluyorum. Hepimizin göğsünü kabartan 'Filenin Sultanları'nı, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler 'Filenin Sultanları'."